Oppositie vraagt meer duidelijkheid omtrent openingsuren gemeentehuis SVR

24 september 2019

10u37 0 Lichtervelde Volgens oppositiepartij SOMM is het voor de burgers niet duidelijk genoeg wanneer het gemeentehuis wel of niet open is.

Ongeveer een jaar geleden werden de openingsuren aangepast, waardoor het gemeentehuis behalve op weekdagen in de voormiddag ook op donderdag open is tussen 16 en 18 uur en op elke tweede en vierde zaterdagochtend van de maand. “Vooral op zaterdag is er verwarring, zeker bij maanden met vijf zaterdagen”, zegt Thijs Deklerck (SOMM). “Op de website van de gemeente staan weliswaar de juiste uren, maar op Google vinden we dat het gemeentehuis elke zaterdag open is. Volgens Facebook is het dan weer elke zaterdag gesloten. Weinig klantvriendelijk.” Schepen van communicatie Els Kindt (CD&V) reageerde dat alle kanalen zouden gecontroleerd en geüpdatet worden door de nieuwe communicatiemedewerker van de gemeente.