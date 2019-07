Opnieuw kleine vrachtwagen vastgereden aan spoorwegtunnel in Lichtervelde LSI/SVR

08 juli 2019

12u49

Bron: LSI/SVR 4 Lichtervelde Voor de zoveelste keer heeft een kleine vrachtwagen zich maandagvoormiddag aan de spoorwegtunnel in Lichtervelde vastgereden. De hoogte is er beperkt tot 2,30 meter maar tientallen chauffeurs lieten zich doorheen de jaren er al verrassen. Er raakte niemand gewond.

Een werknemer van de groothandel in verwarming, solar en ventilatie uit Izegem Omniterm was op weg met een bestelwagen met laadbak. “Ik had de hoogtebeperking wel gezien maar heb er nooit bij stilgestaan dat de laadbak hoger was”, aldus de bestuurder. “Ik volgde mijn gps en dan plots...” De bestuurderscabine paste nog onder de stalen constructie net voor de tunnel onder de spoorweg maar boorde zich in de laadbak. “Dat gaf nogal een knal. Ik had niet meteen door wat er was gebeurd”, aldus nog de bestuurder. Verkeer van en naar het centrum dat de tunnel onder de spoorweg wou nemen, kon dat enkel alternerend doen. De politie zorgde voor de verkeersregeling. “Dit is hier bijna wekelijkse kost”, getuigt een buurtbewoner. “Onlangs verloor zo’n kleine vrachtwagen van een verhuurfirma de volledige laadbak”.