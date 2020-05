Opening winkels verloopt rustig, wel wachtrij bij Action in Lichtervelde Sam Vanacker

11 mei 2020

12u06 0 Lichtervelde Maandagochtend konden handelaars voor het eerst in acht weken de deuren heropenen. De sector verwachtte geen overrompeling in de winkelstraten en die kwam er ook niet. Onder meer in de Kortrijkstraat in Tielt was het maandagvoormiddag erg rustig, al was het aan de Action in de Statiestraat in Lichtervelde wel eventjes aanschuiven geblazen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De overgrote meerderheid van de mensen kiest er duidelijk voor om voorlopig nog even de kat uit de boom te kijken en blijft nog even in zijn kot, ook al werden er in heel veel winkelstraten preventief maatregelen getroffen om het publiek veilig te kunnen verwelkomen. Zo werden de parkeerplaatsen in het smalste deel van de Kortrijkstraat in Tielt afgezet zodat klanten op een veilige afstand van elkaar konden wachten. In de praktijk stonden er maandag alvast nog geen wachtrijen in de winkelstraat.

Inktpatronen en verf

Wel opmerkelijk drukker was het aan zowat alle vestigingen van winkelketen Action. In de Statiestraat in Lichtervelde moesten de klanten zowat twintig minuten aanschuiven, al valt dat op zich ook nog mee. “We konden niet wachten”, verklaart Cindy Lemaire uit Torhout haar bezoek. “Thuis hebben we zes inwonende kinderen die allemaal met preteaching bezig zijn. Dat betekent dat we dagelijks heel veel moeten afprinten. Onze papiervoorraad is er bijna volledig door en de inktpatronen zijn leeg.”

Ook Tieltenaar Marc Waerlop doet inkopen bij deze Action. “Ik ben thuis aan het klussen en had dringend spuitbussen, verf en wat klein materiaal nodig”, vertelt hij. “Dat ik daar even voor moest aanschuiven, is helemaal niet zo erg.”