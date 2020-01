Open Vld Lichtervelde heft samen met Vanderjeugd het glas op 2020 SVR

20 januari 2020

15u04 0 Lichtervelde Open Vld Lichtervelde heeft tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in OC De Schouw samen met Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd het glas geheven op het nieuwe jaar. Voorzitter Noël Vlaemynck bedankte het bestuur uitgebreid voor hun inzet in 2019, want d e Lichterveldse liberalen hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug.

Na de gemeenteraadsverkiezingen viel de partij terug naar een zetel in de gemeenteraad, terwijl Open Vld Lichtervelde het zonder sterkhouders Modest Derho, Luc Vanderper en Ole Tavernier moesten zien te rooien. “Door het afscheid van onze mandatarissen hebben we zelf de teugels in handen moeten nemen”, zegt Noël Vlaemynck. “Dat was geen gemakkelijke opdracht. Maar zowel in het dagelijks bestuur als in de gemeenteraad en in de adviesraden zijn we daar ook in geslaagd. We zijn met andere woorden de heuvel over geraakt. Nu is het stilaan tijd om uit te kijken naar de berg en een versnelling hoger te schakelen. Die berg, dat zijn de verkiezingen van 2024. We bouwen verder voor de toekomst.”