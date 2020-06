Ontbijt-en koffiehuis Babbelette heropent op 15 juni op reservatie Sam Vanacker

12u50 0 Lichtervelde Shelsy Wyffels van het kleine ontbijt-en koffiehuis Babbelette in de Neerstraat gaat pas op maandag 15 juni terug open. Er wordt uitsluitend met reservaties gewerkt, zowel voor ontbijt in de voormiddag als voor de tearoom in de namiddag.

“Dat Babbelette een kleine en gezellige zaak is in sommige opzichten een voordeel, maar nu niet”, zucht Shelsy. “Normaal heb ik binnen 24 plaatsen, maar dat aantal wordt gehalveerd. In gewone tijden was het vaak al zo dat de zaak vol zat, dus nu zit de kans erin dat wie spontaan komt niet binnen mag. Om dat te vermijden ga ik zowel voor het ontbijt als voor de tearoom werken met reservaties. Uitzonderlijk ga ik ook tussen 12 uur en 13.30 uur dicht om alles te ontsmetten tussen de twee shifts in.”

Leveranciers

Om alles nog even te laten bezinken stelt Shelsy de heropening uit tot 15 juni. “Aanstaande maandag er meteen invliegen ga ik niet doen. Ik heb tijd nodig om de bestellingen voor Vaderdag af te werken, terwijl het ook moeilijk in te schatten is hoe groot de opkomst wordt. Bovendien moeten de leveranciers ook mee kunnen met de vraag. Maar hoe dan ook kijk ik er erg naar uit om te heropenen.”

Of Babbelette buiten een terras krijgt en waar dat terras dan komt, is nog niet duidelijk. Het gemeentebestuur liet al weten dat de horecazaken van Lichtervelde de parkeerplaatsen voor de deur konden gebruiken om hun terrassen beter te spreiden, maar voor Babbelette in de Neerstraat zijn geen parkeerplaatsen. Er wordt nog overlegd met het gemeentebestuur.