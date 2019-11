Ondernemende studenten laten zich van hun creatiefste kant zien Sam Vanacker

17u24 0 Lichtervelde Tijdens een tweedaags innovatiekamp van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in OC De Schouw namen tachtig ondernemende hogeschoolstudenten uit drie verschillende Vlaamse hogescholen het tegen elkaar op.

De Schouw was woensdag en donderdag de locatie voor een 24-uren innovatiekamp in samenwerking met provincie West-Vlaanderen, Lichtervelde Leeft en de dienstverlenende vereniging Midwest. Twintig teams van telkens vier studenten lieten zich op vraag van de bedrijven Clarysse, Mariasteen, Modular Lighting Instruments en OptimaT van hun creatiefste kant zien. Donderdag mochten de vier beste teams de resultaten van hun brainstormsessie voorstellen aan een professionele jury. Het winnende idee was van Kiany Valck (Vives), Charles Staelens (Howest), Annelies Cocquyt (Howest) en Jorre Clynckemaillie (Vives). Zij hadden voor badlinnenfabrikant Clarysse een marketingcampagne uitgewerkt met ecologische, gepersonaliseerde handdoeken voorzien van een chip, specifiek gericht op de fitnesswereld.