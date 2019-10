Om ter vuilst in kinderboerderij Den Ast in Lichervelde Klaas Danneel

06 oktober 2019

18u05 0 Lichtervelde In kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde was er zondagnamiddag het allereerste ‘Laat uw kind nog eens goed vuil worden!’-festival. Om te bekomen van de eerste schoolmaand, en om kinderen weg te houden van computers en andere schermen.

De kinderen konden zich volledig uitleven in een modderbad of met slagroomtaarten gooien, er was een ook een levende zeepbowling een geblinddoekte schminkster. “We wilden de kinderen weg van hun schermen krijgen”, zegt Sigis Pante van kinderboerderij Den Ast. “We vinden dat kinderen te veel tv kijken, en te veel tijd verdrijven achter de ipad of computer. Terwijl ze buiten moeten spelen, en vuil worden.” De eerste editie van het festival was alvast een groot succes. De kinderen waren smerig in één, twee, drie...