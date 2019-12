Okra zet kampioenen in de bloemetjes SVR

13 december 2019

Okra Lichtervelde vierde onlangs de kampioenen van het voorbije seizoen in zaal Ten Boomgaerde. Na een feestelijk menu en een gezellig samenzijn ging voorzitter Roland Lammertyn over tot de bekendmaking van de kampioenen. Op de foto zien we kampioen Noël Colpaert met naast zich kampioene Odette Vandeverre. Naast hen staan de twee rode lantaarns van het voorbije seizoen, Jeanne Ramaut en Georges Masschelein. Ze worden geflankeerd door voorzitter Roland Lammerteyn.