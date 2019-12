Nooit eerder gebeurd: drie interventies op één dag in dezelfde straat VHS

10 december 2019

14u34 2 Lichtervelde Er zijn weken dat de Lichterveldse brandweer niet één keer moet uirukken, maar maandag moest ze drie keer in één dag uitrukken... naar dezelfde straat dan nog. “Nooit eerder gebeurd”, zegt postoverste Joost Vanderhaeghe.

Maandag om 13.15 werd de brandweer opgeroepen voor stormschade in de Torhoutstraat. De hevige wind joeg daar een grote tent bijna de lucht in. Mensen uit de buurt hielden de tent in bedwang tot de brandweerlui er waren. Zij braken de tent af en bonden de zeilen samen, zodat ze niet opnieuw konden gaan waaien.

Zware schade

Drie kwartier later was er een nieuwe noodoproep, weer uit de Torhoutstraat. Daar was brand gemeld in de garage van Krist Van Severen (52). De brandweermannen waren pas een paar minuten terug in de kazerne na de eerste interventie. Drie van hen waren net nog niet in hun wagen gestapt om weer naar huis te rijden. Kort na aankomst was de uitslaande brand geblust, maar de schade was aanzienlijk.

Verstopte schoorsteen

Rond 23 uur ten slotte reden de brandweerwagens opnieuw richting de Torhoutstraat, deze keer voor een schoorsteenbrand. De schoorsteen zat verstopt, wat het wegtrekken van de rook bemoeilijkte. De situatie was snel onder controle. “Die opeenvolging van interventies is opmerkelijk”, zegt postoverste Joost Vanderhaeghe. “Soms gaan er weken voorbij dat we niet worden opgeroepen en dan plots zijn er drie interventies op dezelfde dag in dezelfde straat. Toeval dan nog, want het ging om tussenkomsten voor drie verschillende aanleidingen, geen van de interventies houdt verband met de andere.”