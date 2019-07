Noodweer verrast automobilisten op E403: twee ongevallen op amper paar honderd meter van elkaar VHS

26 juli 2019

07u06 10

Op de E403 in Lichtervelde zijn donderdagavond rond kwart voor elf in de richting van Doornik twee ongevallen gebeurd als gevolg van het noodweer. Eerst botste een bestelwagen achter op een Citroën met Franse nummerplaat. Door de klap werd die laatste tegen de betonnen middenberm geslingerd. Amper enkele minuten later gebeurde iets dichter bij de oprit Lichtervelde nog een ongeval. “Het regende bijzonder hard, het waren precies apocalyptische omstandigheden”, zegt een automobilist uit Moen die met zijn echtgenote op weg was naar huis. “Ik had mijn snelheid aangepast. Plots was er die enorme klap. Met veel moeite slaagde ik er in om mijn wagen min of meer onder controle te houden. Zelf ben ik zo goed als ongedeerd. Mijn echtgenote is in shock, ze werd voor alle zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis, voor een check-up.” De schade aan de Ford Kuga van de man is groot. Zijn wagen is helemaal verloren. Ook de aanrijdende Hyundai is aanzienlijk beschadigd. De ongevallen veroorzaakten behoorlijk wat file in de richting van Doornik. Het was er een tijdlang moeilijk passeren op de plaats van de feiten.