Nog niet duidelijk of hoogspanningslijn Ventilus gedeeltelijk ondergronds gaat: “Alle mogelijkheden worden nog onderzocht” Sam Vanacker

08 oktober 2020

14u44 5 Lichtervelde Het is nog niet duidelijk of (een deel van) de nieuwe hoogspanningslijn van het Ventilus-project ondergronds zal worden gebracht of niet, al laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wel weten dat alle mogelijke alternatieve tracés onderzocht worden. Uit haar antwoord op een parlementaire vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) blijkt verder dat er geen wettelijke minimumafstand tussen windmolens en hoogspanningslijnen komt.

De plannen van de Vlaamse overheid en netbeheerder Elia om met het Ventilus-project een nieuwe hoogspanningslijn van 22 kilometer aan te leggen, botst al langer op flink wat tegenstand. Burgerplatform Leefbaar E403 organiseerde verschillende grote acties, terwijl de burgemeesters van Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Wingene vorige maand nog hun bezorgdheden in een gezamenlijke brief goten. De hamvraag is of de hoogspanningslijn, al dan niet gedeeltelijk, ondergronds gebracht kan of zal worden. Daarvoor zou in principe voor gelijkstroom gekozen moeten worden, omdat een lijn met wisselstroom slechts over een beperkte afstand ondergronds kan worden gebracht. Eind augustus maakte Ventilus echter bekend dat er hoe dan ook voor wisselstroom gekozen zou worden.

Als het alternatief technisch mogelijk is, redelijk is en aan de plandoelstelling voldoet, zal het opgenomen worden in een scopingnota. Daarna kan er op basis van het onderzoek over deze alternatieven een concreet voorstel uitgewerkt worden.” Zuhal Demir (N-VA)

Parlementslid en Kortrijks gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) vroeg de bevoegde minister naar een stand van zaken. “De meest frequente vraag tijdens de publieke consultatie ging over de mogelijkheid om het project ondergronds te realiseren. Dat was door de technologiekeuze die in de startnota was opgenomen niet mogelijk”, aldus Demir. “Omwille van de vele vragen die hierover werden gesteld is er bijkomend onderzoek gekomen. Daaruit blijkt dat gelijkstroom technisch gesproken geen redelijk alternatief is voor een netveilige exploitatie van Ventilus en dat wisselstroom slechts gedeeltelijk ondergronds gebracht kan worden, met een maximum van 8 à 12 kilometer.”

Of er überhaupt iets ondergronds komt is nog niet beslist. “Alle mogelijke tracé-alternatieven zullen beoordeeld worden. Als het alternatief technisch mogelijk is, redelijk is en aan de plandoelstelling voldoet, zal het opgenomen worden in een scopingnota. Daarna kan er op basis van het onderzoek over deze alternatieven een concreet voorstel uitgewerkt worden. Het is op dit moment niet mogelijk om voorafgaand aan het onderzoek de resultaten van dat onderzoek mee te delen.”

Bizar genoeg bestaan er nog steeds geen wettelijk vastgelegde veiligheidsafstanden tussen windturbines en hoogspanningslijnen. De lichtzinnigheid die de minister op dat vlak aan de dag legt is verontrustend.” Carmen Ryheul (Vlaams Belang)

Windmolens vs. hoogspanningslijnen

“Er is met andere woorden nog steeds grote onduidelijkheid over de keuze van de trajecten van de hoogspanning”, reageert Ryheul, die in haar parlementaire vraag ook vroeg naar de minimumafstand tussen hoogspanningslijnen en windmolens. “Indien de nieuw aan te leggen Ventilus-hoogspanningslijn het traject langs de E403 op het grondgebied van Lichtervelde en Zwevezele zou volgen, dient men er rekening mee te houden dat de minister in het verleden reeds een omgevingsvergunning afleverde voor de bouw van verschillende windturbines net naast dit traject, terwijl de luchtverplaatsing van windturbines nochtans ongewenste trillingen kan veroorzaken. Bizar genoeg bestaan er nog steeds geen wettelijk vastgelegde veiligheidsafstanden tussen windturbines en hoogspanningslijnen. De lichtzinnigheid die de minister op dat vlak aan de dag legt is verontrustend.”

Demir is niet van plan een minimumafstand vast te leggen omdat de situatie geval per geval bekeken moet worden. “Doorgaans wordt een afstand van minimaal 3,5 keer de rotordiameter van de windmolen gehouden tot de geleiders. Op een kortere afstand is er interferentie van de luchtverplaatsingen door de windmolens op de geleiders inderdaad mogelijk, maar met bijkomende maatregelen zoals trillingsdempers kan daar in bepaalde gevallen wel van afgeweken worden. De afstand van 1,5 keer de rotordiameter van de windmolen is wel sowieso de fysiek minimale veilige afstand voor strategische lijnen zoals Ventilus.”

Tot slot informeerde Ryheul naar de gevolgen van elektrische straling en naar de waardevermindering van woningen. “Gezinnen die in de buurt van bestaande hoogspanningslijnen wonen kunnen online een gratis stralingsmeting aanvragen om een beeld te krijgen van de gezondheidsrisico’s. Wat betreft de waardevermindering kondigde de minister aan dat op dit punt volop een compensatie-oefening loopt. Het blijft met andere woorden nog even koffiedik kijken op welke wijze de zwaarst getroffen eigenaars gecompenseerd zullen worden.”