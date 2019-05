NMBS wil stationspersoneel Lichtervelde schrappen, gemeentebestuur protesteert Sam Vanacker

28 mei 2019

10u01 0 Lichtervelde De NMBS heeft plannen om op korte termijn een onbemand station te maken van het station van Lichtervelde. Het gemeentebestuur spreekt van een vergissing en stuurde inmiddels een brief naar de NMBS in de hoop het tij te kunnen keren.

“Het station van Lichtervelde is een cruciaal op-over- en uitstapstation voor duizenden scholieren en studenten, forenzen en toeristen. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding naar de luchthaven in Brussel”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Maar in de ogen van de NMBS worden wij onterecht beschouwd als een plattelandsstationnetje. Men lijkt er te vergeten dat Lichtervelde een kruispunt is tussen twee belangrijke spoorlijnen. Het personeel afschaffen zou een vergissing zijn.”

Het toezicht op het stationsgebouw en de stationsomgeving in het algemeen zou wegvallen, wat de deur openzet voor hangjongeren, overlast, vandalisme en verloedering van de stationsomgeving Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn

“Concreet zou een afschaffing van het personeel betekenen dat er geen aansluitingen meer verzekers zullen worden. Die worden in de mate van het mogelijke telkens bewaakt door het stationspersoneel te plaatse. Een gemiste aansluiting betekent bijvoorbeeld in het weekend voor een reiziger een extra wachttijd van een uur. Ten tweede betekent het een verhoging van de onveiligheid. Het toezicht op de perrons valt weg en bij incidenten zal later opgetreden worden.”

“Verder zullen minder mobiele mensen niet meer op spontane hulp rekenen van het personeel. Tot slot valt ook de toezicht op het stationsgebouw en de stationsomgeving in het algemeen weg, wat de deur openzet voor hangjongeren, overlast, vandalisme en verloedering van de stationsomgeving.” Het college van burgemeester en schepenen stuurde inmiddels een brief naar de managers en de CEO van de NMBS om de beslissing aan te vechten.

De woordvoerder van de NMBS was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.