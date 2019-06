NMBS schroeft openingsuren loketten terug in Tielt en Lichtervelde, maar benadrukt dat stations wel bemand blijven Sam Vanacker

11 juni 2019

14u51 12 Lichtervelde De NMBS past de openingsuren van de loketten in acht West-Vlaamse stations aan. Het gaat om Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende en Blankenberge. De nieuwe regeling gaat in vanaf 5 augustus. Treinreizigers die buiten de openingsuren van de loketten om een ticket willen, zijn vanaf dan aangewezen op de ticketautomaten.

In Lichtervelde zal het loket tijdens de week nog open zijn tussen 6.15 uur en 13.30 uur. Op zaterdag is dat tussen 7.15 uur en 14.30 uur. In Tielt is het loket straks tijdens de week nog open zijn tussen 6 uur en 13.15 uur. Op zaterdag is dat tussen 7 uur en 14.15 uur. Die openingsuren liggen in de lijn van de huidige openingsuren, maar op zondag blijven de loketten in beide stations voortaan dicht. De NMBS benadrukt dat de loketten in geen geval gesloten zullen worden en dat de wijzigingen geen impact hebben op het treinaanbod in de betrokken stations.

‘Dit is een geruststelling’

In Lichtervelde deden al langer geruchten de ronde over een eventuele afbouw van het personeel. Het gemeentebestuur vreesde dat het station van Lichtervelde onbemand zou worden en vorige week organiseerden vrijwilligers van Beweging.net zelfs nog een protestactie op het perron. Nu is die vrees dus deels van de baan. “Dat de openingsuren tijdens de week en op zaterdag behouden blijven, stelt ons in elk geval al een pak geruster”, reageert schepen van Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). “Wij waren bang dat de aansluitingen met andere treinen niet meer verzekerd zouden zijn en dat minder mobiele mensen aan hun lot overgelaten zouden worden.”

Digitale verkoopt groeit

De NMBS haalt de groeiende verkoop via digitale weg aan als reden voor de aanpassing. “We passen ons permanent aan aan de verwachtingen van de klanten, die zich meer en meer via de website, de app en de sociale mediakanalen van NMBS informeren alsook hun vervoersbewijs meer en meer via de digitale verkoopkanalen aanschaffen”, zegt woordvoerder Bart Crols. “In 2018 was de verkoop via de digitale kanalen, inclusief de automaten, goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop.”

“In bepaalde stations is het aantal klanten dat zich aan de loketten aanbiedt daardoor zeer beperkt geworden. en daarom passen we de openingsuren aan. De openingstijden van de wachtzalen in de betrokken stations blijven ongewijzigd. Het gaat dus in geen geval om sluitingen van stations of loketten.” Crols geeft nog mee dat in de maand juli tijdelijk stewards zullen worden ingezet om reizigers te helpen die minder vertrouwd zijn met de ticketautomaten.