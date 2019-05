NMBS ontkent dat er plannen zijn om het personeel te verwijderen uit station Lichtervelde Sam Vanacker

29 mei 2019

18u45 0 Lichtervelde Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, ontkent met klem dat het station van Lichtervelde een onbemand station zou worden. Eerder deze week had het Lichterveldse gemeentebestuur nochtans het tegendeel vernomen, waarna het onmiddellijk protesteerde.

Het gemeentebestuur vernam begin deze week dat de NMBS plannen zou hebben om alle personeel te schrappen uit het station, waarna het college van burgemeester en schepenen meteen een verontwaardigde brief richting de CEO van de NMBS stuurde. Volgens Crols is er echter geen sprake van dergelijke plannen. “Het is absoluut niet onze intentie om het station van Lichtervelde niet meer te bemannen, omdat het station net een typisch overstap-en aansluitingsstation vormt. Het is weliswaar Brussel-Centraal niet, maar bij overstappen moet er altijd perronpersoneel aanwezig zijn en dat zal zo blijven ook. Tegelijk blijft er ten allen tijde een stationschef aanwezig. Wel bekijken we volop in welke stations de functies versterkt kunnen worden op de momenten waarop ze een maximale toegevoegde waarde hebben. Maar dat geldt voor alle stations.”

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) reageert verbaasd op het nieuws. “Wij hebben nog geen enkele communicatie ontvangen in die zin vanuit de richting van de NMBS. We hopen die boodschap eerst ook eens op papier te zien, maar als dat klopt dan is dat inderdaad goed nieuws. Feit is wel dat er in andere stations in onze omgeving wel volop personeel geschrapt wordt. Volgens onze info werd iets gelijkaardigs overwogen in Lichtervelde. Geen idee of ons protest iets met deze communicatie te maken heeft, maar ik denk ik dat onze zorgen zeker niet misplaatst waren.”