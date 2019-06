Nieuwe verkaveling Leysafortstraat wordt ‘Ouderwijk’ ter ere van jumelage met Audruicq Sam Vanacker

25 juni 2019

14u06 0 Lichtervelde De nieuwe verkaveling van Durabrik in de Leysafortstraat zal de naam ‘Ouderwijk’ dragen, verwijzend naar de jumelage van Lichtervelde met de Franse regio Audruicq. Om eventuele misvattingen als zou het om een wijk voor ouderen gaan te vermijden, zal er een infopaneel komen met een woordje uitleg aan de ingang van de wijk.

Lichtervelde en het CCRA (Communauté de communes de la région d’Audruicq) zijn sinds 2008 officieel gejumeleerd dankzij het chicoreiverleden van beide gemeentes. Het komende jaar werken Lichtervelde en Audruicq zelfs met Europese subsidies aan een project om dat verleden sterker in de kijker te zetten. Dat de cultuurraad nu met de naam Ouderwijk op de proppen komt voor de nieuwe verkaveling kadert binnen dat gedeelde verleden, want Ouderwijk is van oudsher de Nederlandse naam voor de gemeente in Frans-Vlaanderen.

De naam werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, met dien verstande dat er een infobord moet komen aan de ingang van de wijk met een woordje uitleg over de naam. Zo wil men eventuele misvattingen als zou het om een wijk voor ouderen gaan vermijden. Oppositieraadslid Brand Perneel (N-VA) had wel een bedenking. “We gaan het punt goedkeuren met onze fractie, maar ik ben niet enthousiast over het feit dat de naam van een Franse gemeente straks opduikt in Lichtervelde. Laat ons hopen dat er in Audruicq straks ook een Lichtervelde-wijk komt.”