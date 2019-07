Nieuwe uitbaatster doopt cafetaria sportcentrum om tot ‘De Finish’: “Ik wil het sportieve aan het creatieve koppelen” Sam Vanacker

09 juli 2019

13u46 0 Lichtervelde Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor het cafetaria van het sportcentrum. Fien Desmet (31) volgt Dorine Vandecasteele op en wordt straks het nieuwe gezicht van het cafetaria. Begin augustus zal het cafetaria twee weken gesloten zijn voor opfrissingswerken om op 14 augustus te heropen als ‘De Finish’.

Fien Desmet woont al meer dan tien jaar in de Hazelstraat in Lichtervelde met haar man Bert Depraetere. Samen hebben ze twee kindjes van 4 en 7. Ze werkt op dit moment nog bij Dreamland in Roeselare. “Mijn man en ik dromen al jaren van een eigen horecazaak. Telkens we samen op restaurant of café gaan fantaseren we over hoe wij het zouden aanpakken als het onze zaak zou zijn. Even hebben we er zelfs over nagedacht om een café over te nemen, maar tussen droom en daad staan altijd praktische bezwaren in de weg. Het risico leek ons te groot.

“Tot het cafetaria vrijkwam. Onder het motto ‘nu of nooit’ heb ik de stap dan toch durven zetten. Uiteindelijk zijn het trouwens mijn kinderen die de doorslag hebben gegeven. Met mijn huidige job kan ik hen wel afzetten op school, maar ik kom pas thuis als ze al in bed zitten. Nu ga ik hen ten minste ook in de loop van de dag kunnen zien.”

Bijna ‘Fienish’

Ervaring in de horeca heeft de nieuwe uitbaatster niet, maar aan enthousiasme is alvast geen gebrek. Fien is vastberaden een frisse nieuwe start te nemen met het cafetaria als ‘De Finish’. “Over de naam heb ik niet lang moeten nadenken. De toog is per slot van rekening het eindpunt voor de sporters. Even heb ik getwijfeld om er de ‘Fienish’ van te maken omdat mijn naam er dan zelfs in verwerkt zit, maar wie niet weet hoe ik heet zou kunnen denken dat ik niet kan spellen. Dan toch liever De Finish.”

Ook hobbycafé

Ook het interieur en het concept veranderen. “Ik ga de boel in de eerste plaats wat moderniseren. Zo komt er een nieuw likje verf en haal ik wat bartafels in huis. Verder komt er ook een speelhoekje voor de kinderen. Qua doelpubliek wil ik zelfs nog breder gaan. Ik ben zelf graag creatief bezig en er is hier een heel geschikte aparte ruimte voor hobbyworkshops. Denk maar aan pakweg naaien of breien. In die zin wil ik hier het sportieve aan het creatieve koppelen. Al zullen die workshops in de praktijk pas voor december zijn. Eerst nog een paar maanden proefdraaien.”

Begin augustus zal het cafetaria twee weken gesloten zijn voor opfrissingswerken. Op 14 augustus heropent de zaak als ‘De Finish’. “Ik ga elke dag open zijn zodat geen enkele sportclub in de kou moet blijven staan en ben van plan om regelmatig met speciale acties uit te pakken. En bij de opening op 14 augustus hoort uiteraard een hapje en een drankje voor iedereen.”