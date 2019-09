Nieuwe kraan en vrachtwagen voor gemeente CDR

27 september 2019

Het wagenpark van de Lichterveldse technische dienst is uitgebreid met twee nieuwe telgen. Vrijdagvoormiddag werden een nieuwe hydraulische bandenkraan en een nieuwe vrachtwagen geleverd. De hydraulische graafkraan weegt 14 ton en rijdt op acht banden. Leverancier is de firma Decuypere Johan uit Lichtervelde. De kostprijs ervan bedraagt 160.107,20 euro. De kraan wordt ingezet voor het delven en profileren van baangrachten, het opkorten van het groenafval en het net houden van het containerpark. De vrachtwagen met containerhaaksysteem en kraan werd daarentegen aangekocht via een raamcontract van de Vlaamse overheid. De kostprijs bedraagt 193.150 EUR.