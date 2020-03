Nieuwe Facebookgroep wil producten van lokale ondernemers naar de klanten brengen Sam Vanacker

13u38 0 Lichtervelde Om de producten van lokale Lichterveldse ondernemers ook in coronatijden toch tot bij de consument te krijgen, werd de nieuwe Facebookgroep ‘Lichtervelde Koopt Lokaal’ opgericht. Die bundelt alle initiatieven waarbij besteld of aan huis geleverd kan worden. De groep is amper twee dagen oud, maar telt al 180 leden.

Initiatiefneemster Annelies Demyttenaere is al langer bezig met de ontwikkeling van een Buurtpunt in Lichtervelde. “Via deze groep willen we de producten van ondernemers makkelijker tot bij de klanten krijgen. We zijn nog volop bezig met bestelgegevens verzamelen zodat we duidelijk kunnen communiceren over hoe er besteld kan worden en hoe er geleverd zal worden. Ook van ondernemers die nu geen webshop hebben. Klanten of vrijwilligers zouden de bestellingen van anderen aan huis kunnen leveren in de eigen buurt, terwijl we er ook voor zorgen dat klanten contactloos en op voorhand kunnen betalen via een online betaalsysteem. We steunen lokale handelaars, beperken het rechtstreeks contact met elkaar en helpen ook de mensen die niet meer zelf naar een winkel kunnen.”

Ook na de crisis

Verschillende ondernemers, zoals speelgoedwinkel SPADT, drukkerij Coussement en bakkerij Hoornaert, tekenden al in op het initiatief. “Met ons Buurtpuntproject denken we al langer na over zo’n platform voor lokale ondernemers, maar veel ondernemers hadden het tot voor kort te druk met hun dagelijkse werking om dit echt van de grond te krijgen. De coronacrisis is in die zin een katalysator voor dit project”, gaat Annelies verder. “Dit is nog maar een eerste stap, maar in twee dagen hebben we toch al 180 leden. Met wat geluk kan dit project ook na de crisis blijven bestaan en verder groeien.”

Nieuwsgierige ondernemers en klanten kunnen terecht op de Facebookgroep Lichtervelde Koopt lokaal.