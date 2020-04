Nieuwe data voor vormsels en eerste communies bekend CDR

01 april 2020

11u16 0 Lichtervelde Bisdom Brugge beslist dat er dit schooljaar geen vormsels of eerste communies meer zullen doorgaan. Ze schuiven op naar volgend schooljaar. De pastorale eenheid St.-Margaretha Lichtervelde prikte zopas de nieuwe data.

De vormelingen van Sint-Henricus zullen gevormd worden op zaterdag 3 oktober om 15 uur, in de kerk van Sint-Jacobus vindt het vormsel plaats op zondag 4 oktober om 10 uur en de vormelingen van Sint-Aldegondis en Sint-Jozef worden op zaterdag 10 oktober om 15 uur in de kerk van Sint-Aldegondis gevormd. De eerste communie in St. Henricus is daarentegen voorzien op zaterdag 17 oktober om 15 uur, de kinderen van het Beverbos doen hun eerste communie in Sint-Jacobus op zondag 19 oktober om 9 uur en de kinderen van de Valke en ’t Vlot in dezelfde kerk op dezelfde datum om 11 uur. In de kerk van Sint-Aldegondis vindt de eerste communie van de kinderen van de Regenboog plaats op zaterdag 24 oktober om 9.30 uur, de kinderen van De Horizon doen ten slotte hun eerste communie op zaterdag 24 oktober om 11.30 uur in de Sint-Jozefskerk op de Hille.