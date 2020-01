Nieuw klimaatplan Midwestgemeenten beroert gemeenteraad: SOMM breekt lans voor aanwerving duurzaamheidsambtenaar Sam Vanacker

28 januari 2020

12u21 3 Lichtervelde Acht gemeenten hebben een nieuw gezamenlijk klimaatactieplan klaar dat dezer dagen voorligt op de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. De Lichterveldse oppositiepartijen hadden alvast hun bedenkingen. Volgens N-VA getuigt het document van een gebrek aan politieke durf, terwijl SOMM sterk pleitte voor de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar.

Lichtervelde engageerde zich samen met Wingene, Moorslede, Tielt, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster binnen de groep Klimaatoverleg Midwest om tegen 2030 een gezamenlijke CO2-reductie van veertig procent ter realiseren door meer in te zetten op duurzaamheid. In elk van de betrokken gemeentes werd een online enquête gehouden en werden er klimaatoverlegmomenten georganiseerd. Uit die input distilleerde intercommunale WVI ondertussen een klimaatplan met tal van acties per gemeente. Concrete voorbeelden zijn onder andere het verduurzamen van de openbare verlichting, het beter isoleren van woningen en meer sensibilisering rond duurzaam woon-werkverkeer.

Johan Vandenbussche (SOMM) stelde voor om een duurzaamheidsambtenaar aan te werven. “Het gaat om 53 concrete nieuwe acties die in de komende jaren gerealiseerd moeten worden. De WVI becijferde zelf dat er voor een gemeente als Lichtervelde een tijdsinzet van 1,5 FTE (voltijdsequivalent - red.) nodig is. Als dat werk moet gebeuren door de huidige ambtenaars van de gemeentelijke diensten dan krijgen die mensen er een pak werk bij. Investeren in een nieuwe fulltime duurzaamheidsambtenaar voor de coördinatie en rapportering lijkt me geen overbodige luxe. Nieuwe acties vergen nieuwe inzet.”

SOMM had verder veel lof voor de algemene ambitie van het plan, maar merkte op dat Lichtervelde niet bijster veel acties op stapel had staan in vergelijking met de andere gemeentes. Hij kreeg bijval van Sofie Steurbaut (N-VA). “De Lichterveldse inbreng lijkt beperkt. Vooral op vlak van acties die centen kosten of waar wat politieke moed voor nodig is blijven we op onze honger zitten. We zijn op een punt gekomen dat wat meer politieke durf had gemogen, maar spijtig genoeg is dit opnieuw een gemiste kans. Zo hebben we in Lichtervelde veel nieuwe verkavelingen. Waarom realiseren we bijvoorbeeld geen klimaatneutrale wijk?”

Milieuschepen Steven Bogaert (CD&V) erkende dat de uitvoering van het klimaatplan voor extra werk zal zorgen, maar benadrukte dat er projectmatig gewerkt zal worden. “We gaan project per project aanpakken over een periode van tien jaar. Daarom is een nieuwe aanwerving niet aan de orde. We gaan wel beroep doen op stagiairs, jobstudenten, extern personeel of zelfs intergemeentelijk personeel. Wat coördinatie betreft is het de WVI die coördineert, samen met een intergemeentelijke werkgroep van schepenen. De acties zullen bovendien ook door de milieuraad opgevolgd worden en de diensthoofden van de betrokken diensten zullen rapporteren aan het schepencollege.”