Neerstraat 12 wordt ‘Lucy’s Living’ Sam Vanacker

13 oktober 2020

10u39 1 Lichtervelde Joke Van Doorne en Bart Vanmaele, die in het voorjaar van 2021 Joke Van Doorne en Bart Vanmaele, die in het voorjaar van 2021 een nieuwe ecologische winkel annex eetcafé openen in de Neerstraat 12 in Lichtervelde, hebben maandagavond de naam van hun nieuwe zaak bekend gemaakt. Het koppel koos voor Lucy’s Living.

Via een wedstrijd op sociale media konden Lichterveldenaars aan de hand van enkele tips zelf raden naar de naam en hun gokjes insturen. De winnaar kreeg een cadeaubon van 50 euro. “We kregen drie juiste inzendingen. Bij de andere zaten er enkele heel originele namen, maar we zijn toch bij onze oorspronkelijke naam gebleven”, lacht Joke. “’Lucy’ zou de naam zijn van onze derde dochter, als we die zouden hebben gehad, terwijl ‘Living’ enerzijds verwijst naar het feit dat we voor een gezellig woonkamergevoel gaan in de zaak en anderzijds ook een manier van ecologisch bewust leven onderstreept.”

Winkel in voorjaar, café tegen de zomer

Normaal zou Lucy’s Living de deuren openen in het voorjaar van 2021, al zal dat gefaseerd verlopen. “Het winkelgedeelte zal wellicht af zijn in het voorjaar zoals gepland”, zegt Joke. “Voor het cafégedeelte is het nog wat afwachten. Met de huidige coronacijfers en zolang er geen vaccin is er geen haast om met het café te starten. We mikken voorlopig op de zomer van 2021.”