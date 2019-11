Nationale ‘changemakers’ 11.11.11 te gast in Lichtervelde SVR

05 november 2019

13u36 1 Lichtervelde De 11.11.11-campagne in Lichtervelde zet niet alleen lokale en nationale changemakers in de kijker, ze worden ook aan het woord gelaten. Drie changemakers van de nationale campagne komen op maandag 11 november naar de Margarethazaal.

“Afgelopen weekend kregen we het nieuws dat Sella, Thais en Desiré naar onze gemeente komen”, zegt Kris Vandenbussche van 11.11.11 Lichtervelde. “De Congolees Thaïs Bagula wil met zijn radioproject Radio Maendeleo het Congolese volk een stem geven. De Filipijnse Sella werkt met haar ngo in haar land rond bewustwording over de klimaatcrisis en Désire van een partnerorganisatie van Broederlijk Delen werkt aan communitybuilding. Wie deze changemakers persoonlijk wil ontmoeten, is welkom op ons film- en fietsevent op maandag 11 november vanaf 10.30 uur in de Margarethazaal van de Sint-Rembertgroep. Het wordt een gezellige babbel bij een kopje koffie of een goede aperitief.”