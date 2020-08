Na omhoog gekomen asfalt E403: snelweg sinds zaterdagmiddag weer volledig open VHS

08 augustus 2020

11u57 14 Lichtervelde Zaterdag iets voor 12 uur is de E403 tussen Lichtervelde en Torhout weer volledig opengesteld voor het verkeer. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Vrijdagnacht is er hard gewerkt om het Zaterdag iets voor 12 uur is de E403 tussen Lichtervelde en Torhout weer volledig opengesteld voor het verkeer. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Vrijdagnacht is er hard gewerkt om het omhoog gekomen asfalt tijdelijk te herstellen. “Maar de uitzonderlijke temperaturen kunnen weer voor problemen zorgen”, klinkt het bij AWV.

De plaats waar het asfalt door de hitte omhoog kwam over zowat de volledige breedte van de twee rijstroken, is vrijdagnacht met gietasfalt hersteld. “Een tijdelijke oplossing”, zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Onze eerste zorg is om de snelweg zo snel mogelijk weer open te krijgen. Vrijdagavond mocht er opnieuw verkeer via de pechstrook maar dat is natuurlijk niet ideaal.”

Opletten geblazen

Arbeiders van het wegenwerkenbedrijf Tibergyn uit Wevelgem freesden vrijdagnacht een strook weg van de bovenlaag en vulden die nadien met gietasfalt. “Dat moet drogen maar door de uitzonderlijke temperaturen verloopt zoiets trager dan anders”, zegt Veva Daniels. “Van zodra het kan, zal er weer verkeer toegelaten worden op de twee rijstroken, zij het met een snelheidsbeperking. Op de plaats van de schade is er nu een bobbel, het is er dus nog opletten geblazen.” Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de situatie de komende dagen nauwgezet in het oog houden. “Als er nieuwe problemen opduiken, zullen we genoodzaakt zijn om de snelweg opnieuw af te sluiten.”

Vertraagd verkeer

Zaterdagvoormiddag was het in elk geval stapvoets rijden in de omgeving van het beschadigde wegdek. Dat zorgde voor vertraagd verkeer in de richting van Brugge, vanaf de afrit Lichtervelde. De verliestijd blijft echter beperkt tot hooguit een kwartier. Rond 11.45 uur werd de snelweg weer volledig opengesteld. Je mag er op de plaats van de herstelling niet sneller rijden dan 70 kilometer per uur.