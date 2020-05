Na de lockdown op zoek naar kindvriendelijk restaurant ? Nieuwe app ‘Kadeet’ wil jonge ouders op weg helpen Sam Vanacker

09 mei 2020

18u25 0 Lichtervelde Wie peuters of jonge kinderen heeft kent ongetwijfeld de uitdagingen die bij een restaurantbezoek horen. Een eetstoel lukt vaak nog net, maar een restaurant met een verzorgingskussen in de toiletten en een microgolf voor babyflesjes is vaak goud waard. Om jonge ouders op weg te helpen ontwikkelde Andy Baeckelandt (30) de gratis app ‘Kadeet.’ De Lichterveldenaar hoopt de app deze zomer nog te kunnen lanceren, als de restaurants terug openen.

“De keren dat we luiers hebben moeten verversen op de vloer van een toilet of op de achterbank van een auto zijn niet meer op beide handen te tellen”, opent webdeveloper Andy. “En we zijn zeker lang niet de enige ouders met dat probleem. Nochtans gaan we heel graag op restaurant met het hele gezin. Er zijn wel degelijk veel kindvriendelijke restaurants, maar je moet ze wel weten te vinden. Zo ontstond het idee voor ‘Kadeet’, een gratis app waarin alle kindvriendelijke restaurants en de beschikbare faciliteiten van elk restaurant samen gebundeld zijn.”

Andy begon samen met collega-computerspecialist Alexander Pauwelyn twee maanden geleden aan de app. “Plots was er wat meer vrije tijd en aan het begin van de coronacrisis zijn we gestart met de ontwikkeling. Het aanbod qua kindvriendelijke restaurants is groter dan je denkt. Zelf heb ik via internet 160 gevonden in West-Vlaanderen. Allemaal restaurants die zich expliciet profileren als kindvriendelijk, al zijn er wel verschillende parameters. Hebben ze een eetstoel? Is er een kindermenu? Is er een speelhoekje binnen? Kan er buiten gespeeld worden? Ligt er een verzorgingskussen in het toilet? Kleurplaten en potloden aan tafel? Staat er een microgolf voor de flesjes en is er gratis wifi? Een kindvriendelijk restaurant hoeft niet al die faciliteiten te hebben, maar met een paar kan een restaurant voor jonge ouders een groot verschil maken.”

Alles is gratis. Zo hopen we de restaurants straks een duwtje in de rug te geven. De horecasector kan alle steun gebruiken en we willen koste wat het kost vermijden dat enkele van onze favoriete adresjes straks moeten sluiten” Andy Baeckelandt

Gratis voor restaurants en voor gebruikers

Het prototype van de nieuwe applicatie is ondertussen af en volgens Andy zijn er op dit moment al een twintigtal restaurants geïnteresseerd om in ‘Kadeet’ opgenomen te worden. “Uiteraard willen we het aanbod zo groot en zo breed mogelijk maken. Ergens in juli, als de restaurants terug open gaan, hopen we te kunnen lanceren. Alles is gratis, zowel voor de restaurants als voor de gebruikers van de app. We zorgen er ook voor dat gebruikers meteen kunnen reserveren via de app. Zo willen we de restaurants ook mee een duwtje in de rug geven bij de heropstart. De horecasector kan alle steun gebruiken en we willen koste wat het kost vermijden dat enkele van onze favoriete adresjes straks moeten sluiten. Vanwaar de naam ‘Kadeet’? Dat was een ideetje van mijn vrouw Julie. Zelf noemen we Jeroom (4) en Selah (1) vaak ‘onze ‘kadetjes’. De link met eten was snel gemaakt en zo dekt de naam prima de lading.”

Kindvriendelijke restaurants kunnen zich nu al registreren op Kadeet via https://restaurants.kadeet.be.