Motorfiets vat vuur in garage: ook zware schade aan loods en bijgebouw VHS

09 december 2019

18u41 5 Lichtervelde Luttele minuten nadat hij thuis was gekomen van zijn werk, is maandag rond de middag de motorfiets van Krist Van Severen (52) in brand gevlogen. “Ik ben de vlammen nog te lijf gegaan met het blustoestel uit mijn auto, maar dat was vergeefse moeite”, zegt de Lichterveldenaar.

Het gezin Van Severen huurt in de Torhoutstraat in Lichtervelde een woning met een aantal bijgebouwen. In de garage achter de woning liep het maandagnamiddag verkeerd. “Ik was net thuisgekomen van mijn werk en was aan het eten toen ik plots rook zag komen uit mijn garage”, zegt bewoner Krist Van Severen. De man werkt bij het bedrijf Deceuninck in Gits. “Toen ik de deur opentrok naar een bijgebouw, zag ik vlammen aan mijn motorfiets.”

Maat voor niets

“Met het blustoestel uit mijn auto probeerde ik de brand te blussen, maar dat was een maat voor niets.” Er zat niks anders op dan te wachten op de brandweer. Die was net terug in de kazerne, nadat ze in de Torhoutstraat waren tussengekomen omdat een tent dreigde weg te waaien. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Volgens de brandweer is er geen kwaad opzet gemoeid met de brand.