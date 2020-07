Mondmaskers verplicht in Lichterveldse gemeentelijke gebouwen CDR

22 juli 2020

09u59 0

Omdat het dragen van mondmaskers in publieke ruimtes sterk aangeraden wordt door de Nationale Veiligheidsraad en de Covid-19-besmettingscijfers minder gunstig evolueren, wordt het dragen van mondmaskers in het Lichterveldse gemeentehuis, de bibliotheek en openbare gedeelten van de OCMW-gebouwen verplicht. Indien tijdens vergaderingen in het gemeentehuis de social distancing niet kan gegarandeerd worden moeten de deelnemers het mondmasker aanhouden. Deze maatregel gaat in vanaf donderdag 23 juli. De andere voorzorgsmaatregelen, voldoende afstand houden en handen ontsmetten bij binnenkomst, blijven natuurlijk ook van kracht. De dienst bevolking is open volgens de normale openingsuren. De andere gemeentelijke diensten zijn enkel open op afspraak. Je belt hiervoor naar het nummer 051/72.94.30 en maakt een afspraak.