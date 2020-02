Mogelijk hele dag geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide door seinstoring LSI

18 februari 2020

08u07

Bron: LSI 0 Lichtervelde Tussen Lichtervelde en Diksmuide rijden dinsdag mogelijk de hele dag geen treinen. Oorzaak is een seinstoring in Kortemark.

Door de seinstoring is er in beide richtingen geen treinverkeer mogelijk. Dat is al sinds maandagnamiddag zo. “De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk”, legt Thomas Baeken van Infrabel uit. “Dat betekent dat we het treinverkeer niet met zekerheid veilig kunnen laten verlopen. Daarom nemen we geen enkel risico. Zo’n lange storing is vrij uitzonderlijk. Zowel ter plaatse als achter de schermen wordt er alles aan gedaan om de storing op te lossen. De seininrichting is een digitaal systeem. Alle data worden nu grondig geanalyseerd om de oorzaak van de storing te achterhalen.”

Tussen Lichtervelde en Diksmuide zet de NMBS vervangbussen in. Tussen Diksmuide en de eindhalte in De Panne rijdt een pendeltrein.