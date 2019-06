Metaaldieven op heterdaad betrapt Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

De politie slaagde erin om woensdagavond twee metaaldieven op heterdaad te betrappen in Lichtervelde. Het gaat om twee Roemenen uit Noord-Frankrijk. De politie pakte hen op. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brugge die hen verder liet aanhouden. Beide dieven verblijven op dit moment in de cel. Mogelijk kunnen ze in verband gebracht worden met nog andere metaaldiefstallen.