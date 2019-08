MC Avanti organiseert motorcrosskampioenschap Sam Vanacker

28 augustus 2019

11u05 0

Op 7 en 8 september organiseert motorcrossclub MC Avanti terug de jaarlijkse motorcrosswedstrijd in Lichtervelde. De club van voormalig WK-piloot Manuel Priem zorgt een heel weekend lang voor motorcrossplezier in de Depuydtsvoetweg. Op zaterdag 7 september geven de jeugdpiloten het beste van zichzelf voor de laatste proef van het Belgisch kampioenschap. Nog op zaterdag worden een reeks voor streekpiloten zonder vergunning en een reeks voor endurorijders gereden. ‘s Avonds is er een grote barbecue in de feesttent vanaf 19 uur. Zondag volgt de apotheose van het weekend, met als kers op de taart de finales van het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen, quads en zijspannen. Kaarten van de barbecue kosten 14 euro het stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden van MC Avanti of bij Ronny Priem via 0475/44.45.92.