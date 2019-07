Margrietekermis krijgt geluidsarm vuurwerk Sam Vanacker

15 juli 2019

17u19 5 Lichtervelde Lichtervelde viert komend weekend de Margaretafeesten, beter bekend als de Margrietekermis. Traditioneel is dat een topweekend in de vakantie. Opmerkelijk is dat er dit jaar voor geluidsarm vuurwerk wordt gekozen.

Geluidsarm vuurwerk is in Vlaanderen aan een steile opmars bezig en op zaterdagavond 20 juli kiest men in Lichtervelde ook voor die variant. “Even mooi, maar een stuk stiller en dus diervriendelijker”, zegt schepen Steven Bogaert (CD&V). “Bij traditioneel vuurwerk klinken er knallen tot 170 decibel. Daarvan schrikken veel huisdieren of lopen ze zelfs in het ergste geval weg. Geluidsarm vuurwerk daarentegen is tot de helft stiller, terwijl de beleving hetzelfde blijft.”

Als het weer wat mee zit, zitten de terrasjes op de markt in Lichtervelde doorgaans het hele weekend vol. Jeugdhuis De Keirse opent op vrijdagavond al met een fuif en vanaf zaterdag zorgt Jeugdensemble Ferventis voor een gelegenheidsterras ter hoogte van zaal De Zwaan, ‘s avonds gevolgd door een fuif in de zaal. Ook zondag staat er een aangename kermisdag op het programma. De Margriete wordt op dinsdag traditiegetrouw afgesloten met een grote avondmarkt en dat is dit jaar niet anders.

Tijdens het kermisweekend loopt er ook opnieuw een noveen (een negen dagen durende verering, het woord noveen komt trouwens van het Latijnse woord novem of negen) ter ere van Sint-Margaretha, waarbij bedevaarders verwelkomd worden in de Sint-Jacobuskerk. De noveen loopt van 19 tot en met 28 juli, met op elke weekdag om 9 uur een bedevaartsmis en om 16 uur een gebedsviering in de kerk.