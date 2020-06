Marc Vantyghem wordt de nieuwe pastoor van Dadizele: “Lichtervelde zal altijd een plaats in mijn hart hebben” Sam Vanacker

03 juni 2020

13u41 0 Lichtervelde Priester Marc Vantyghem, die op dit moment nog de parochies van Lichtervelde en Zwevezele onder z’n vleugels heeft, wordt vanaf 1 september aangesteld als nieuwe pastoor van Dadizele, Moorslede en Slypskapelle. Hij volgt priester André Monstrey (74) op, die met pensioen gaat .

Marc Vantyghem (51) was de voorbije acht jaar de pastoor van Lichtervelde. Hij was er goed ingeburgerd en zal naar eigen zeggen de gemeente erg missen. “De vraag om over te stappen naar de parochies in Dadizele, Moorslede en Slypskapelle kwam als een complete verrassing, vooral omdat ik pas sinds vorig jaar ook Zwevezele erbij had gekregen.”, zegt Marc. “Het is met spijt in het hart dat ik Lichtervelde verlaat. Ik heb hier wat moois opgebouwd en hier vierde ik ook mijn zilveren priesterjubileum. Sinds het nieuws bekend raakte krijg ik heel veel warme reacties. Lichtervelde zal altijd een plaats in mijn hart hebben.”

Anderzijds geeft Vantyghem ook aan dat het een hele eer is om de basiliek van Dadizele onder zijn hoede te krijgen. “Dadizele is een heel belangrijke plaats en de bisschop wou een jonge priester voor die taak. Tegelijk is het uiteraard ook zo dat de vijver waaruit gevist kan worden relatief klein is. Nu hoop ik alleen dat ik waardig afscheid zal kunnen nemen van Lichtervelde. Veel hangt af van de versoepeling van de coronamaatregelen op vlak van erediensten en de kans is groot dat de social distancing ook in de kerk bewaard moet worden, maar aangezien ik nog tot 1 september op post blijf is er gelukkig nog wat tijd.”

Wie Vantyghem zal opvolgen in Lichtervelde en Zwevezele is nog niet duidelijk.