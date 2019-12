Man die tientallen slachtoffers oplichtte via tweedehands websites excuseert zich in rechtbank: “Gedrag valt niet goed te praten” Mathias Mariën

04 december 2019

17u31 0 Lichtervelde Een 25-jarige man uit Lichtervelde moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor een reeks feiten van oplichting. G.D. maakte van tweedehands websites zijn vaste werkterrein. Op de vorige zitting liet de beklaagde verstek gaan, maar door de krantenartikels verscheen hij nu toch op zijn proces.

In totaal zou D. op verschillende tweedehands websites 31 slachtoffers gemaakt hebben. Meestal bood hij iPhones, laptops, PlayStationspelletjes en Virtual Reality-brillen te koop aan. De kopers betaalden voor de spullen, maar ontvingen de goederen nooit. Bij de aankoop van een iPhone werd een voormalige Brugse schepen bijvoorbeeld 250 euro lichter gemaakt. De beklaagde zou ook als koper mensen om de tuin geleid hebben. Zo kocht hij in april 2018 een iMac voor 650 euro van een man uit Torhout. Toen ze afspraken om de verkoop te regelen, bleek G.D. geen geld op zak te hebben. Ze trokken samen naar de bank, waar de beklaagde het geld meteen overschreef. Achteraf bleek dat de man geen geld had op zijn rekening, waardoor de transactie geannuleerd was.

Krantenartikels

De zaak werd op 2 oktober ingeleid, maar de beklaagde kwam toen niet opdagen. Woensdagochtend was hij door de krantenartikels over de zaak wel aanwezig. Volgens het openbaar ministerie blijft D. zulke feiten plegen. “Hier moet paal en perk aan gesteld worden, het moet stoppen”, vond procureur Saskia Schepens. Het openbaar ministerie stelde een straf onder voorwaarden voor. De voorlopig bewindvoerder van de beklaagde pleitte dat D. door een drugsprobleem in slechte papieren kwam. Hij zou ook dertigduizend euro schulden hebben. Volgens de advocaat heeft de beklaagde zich de laatste maanden wel herpakt, wat de man ook zelf aanhaalde. “Ik weet dat het moet stoppen en ik heb al een tijdje geen feiten meer gepleegd. Mijn gedrag valt niet goed te praten”, sprak hij.

De rechter heeft een maatschappelijk onderzoek bevolen, met het oog op eventuele voorwaarden. Tijdens het onderzoek ging D. nooit in op uitnodigingen voor een maatschappelijk onderzoek. De zaak wordt op 1 april voortgezet.