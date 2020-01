Man die Alicia (17) aanrandde, was niet aan zijn proefstuk toe VHS

09 januari 2020

16u00 34 Lichtervelde Een 31-jarige man uit Lichtervelde is door de politie opgepakt omdat hij maandag een 17-jarig meisje heeft aangerand. Vier jaar geleden heeft hij dat ook al eens gedaan met een minderjarig meisje.

Toen Alicia maandagmorgen te voet naar het station van Lichtervelde wandelde, werd ze in de Zandstraat langs achter benaderd door een man. Hij sloeg zijn armen rond haar hals en maakte stootbewegingen met zijn heupen. Het meisje begon te gillen, waarna de man op de vlucht sloeg. Hoewel de tiener geen duidelijke persoonsbeschrijving kon geven, kwam de politie de dader toch snel op het spoor.

Niet voor het eerst

De verdachte werd woensdag opgepakt. Het gaat om dezelfde man die in de winter van 2016 in Lichtervelde een 16-jarig meisje aanraakte dat aan het wandelen was. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, die hem na verhoor vrijliet onder strikte voorwaarden. Zo mag hij niet meer in de buurt van het sportcentrum komen en moet hij zich laten begeleiden. Die maatregel zal streng opgevolgd worden. Verder onderzoek moet uitwijzen of de verdachte nog andere feiten heeft gepleegd.