Maatwerkbedrijf OptimaT opent fitnesszaal voor werknemers Sam Vanacker

04 september 2019

17u27 3 Lichtervelde Het Lichterveldse maatwerkbedrijf OptimaT heeft met ‘SportimaT’ een nieuwe fitnesszaal geopend op het bedrijventerrein. D e 540 medewerkers van het bedrijf kunnen er op gezette tijden gebruik van maken.

“Onder professionele begeleiding kunnen onze werknemers voortaan één of zelfs meerdere keren per week sporten in een vertrouwde omgeving, samen met collega’s”, legt algemeen directeur Hein Moerman uit. “Sport en beweging zorgen per slot van rekening voor gelukkiger en gezondere werknemers. Bovendien komt sporten ook de creativiteit en productiviteit ten goede.”

Voor de cardiotraining heeft SportimaT een loopband, een roeitoestel, een zitfiets, een crosstrainer en springtouwen in huis. Voor werknemers die liever op kracht trainen, zijn er multi-kabelstations, gewichten en halters. Verder is er ook een toestel waarmee je correct kunt stretchen ter voorkoming van blessures.