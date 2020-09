Lustige Kaarters vieren kampioenen en verhuizen naar café Den Drieweg Sam Vanacker

21 september 2020

09u37 0 Lichtervelde Kaartersclub De Lustige Kaarters zette vorige week de kampioenen van het vorige, onafgewerkte seizoen in de bloemetjes met een paar maanden vertraging. Tegelijk zocht en vond de club ondertussen een nieuw clublokaal.

“Door de coronacrisis viel ons seizoen als een kaartenhuisje in elkaar”, zegt voorzitter Noël Vlaeminck. “We konden het seizoen niet afwerken en de kampioenenhuldiging werd meermaals uitgesteld. Tegelijk moesten we op zoek naar een nieuw clublokaal omdat café De Burgersgilde besloot om het na 30 jaar over een andere boeg te gooien. We danken Kurt en Suzy voor de vele jaren dat we in De Burgersgilde terecht konden. Wanneer ons 50ste kaartseizoen zal kunnen starten is helaas nog onduidelijk, maar dankzij Kaatje en Marc van café Den Drieweg hebben we alvast een nieuw clublokaal.”