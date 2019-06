Louis en Lydie vieren diamanten huwelijksjubileum Sam Vanacker

18 juni 2019

Louis Cappelle (85) en Lydie Pape (84) vieren dit jaar hun zestigste huwelijksjubileum en werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Lichtervelde. Louis is afkomstig van Hooglede en werkte als kolen- en mazoutverkoper. Zo leerde Louis de Lichterveldse landbouwersdochter Lydie Pape kennen. De vonk sloeg over en de twee gaven elkaar het jawoord op 4 juli 1959. Ze gingen samen in Lichtervelde wonen. Hun huwelijk werd gezegend met een zoon en dochter, die op hun beurt voor vier kleinkinderen zorgden. Ondertussen zijn er zelfs al twee achterkleinkinderen. Louis gaat regelmatig kaarten, terwijl Lydie zich over het huishouden ontfermt.