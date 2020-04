Lighterfield On Stage uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

14 april 2020

08u39 0 Lichtervelde 2020 had het jaar van de muziek moeten worden in Lichtervelde , maar door de coronacrisis wordt het feestjaar een jaar opgeschoven. Ook de apotheose van het feestjaar, het evenement ‘Lighterfield On Stage’ op 17 en 18 oktober, is een jaar uitgesteld.

Onder impuls van Sander Haeghebaert van De Piraat werd begin dit jaar een werkgroep opgericht die wou uitpakken met een Lichterveldse versie van de Night of the Proms. Eind oktober zouden De Burgersgilde en De Zwaan samen zes Lichterveldse rockbands begeleiden in OC De Schouw. Daarnaast gingen zowat alle muzikale evenementen in de loop van 2020 in het teken staan van ‘het Jaar van de Muziek’. Maar dat was buiten de coronacrisis gerekend.

“Beide korpsen moesten hun voorjaarsconcert annuleren en zoeken een nieuw moment om die stukken waaraan heel wat aan gerepeteerd was, te brengen”, zegt Luc Haeghebaert van de organiserende werkgroep. “Verder zijn heel wat activiteiten van het voorjaar verdaagd naar het najaar zodat de kalender in het najaar overvol zit. Evenmin is duidelijk wanneer er terug gerepeteerd kan worden. Tot slot vinden de eerste communies ook plaats op 18 oktober. Daarom hebben we beslist om het evenement te verdagen naar het weekend van 23 en 24 oktober 2021. Het jaar van de muziek zal hierdoor ook opschuiven.”