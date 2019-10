Lies Delameilleure legt eed af als gemeenteraadslid SVR

22 oktober 2019

11u42 0 Lichtervelde Lies Delameilleure legde maandagavond tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Ze vervangt raadslid Jonas Vandepoele, die de gemeente verlaat.

Lies Delameilleure is arts en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 van op de elfde plaats 382 voorkeurstemmen. Na de verkiezingen kreeg ze een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Aangezien Jonas Vandepoele, die in oktober 2018 opmerkelijk genoeg nog de tweede plaats kreeg op de CD&V-lijst, samen met zijn vriendin verhuist naar het Vlaams-Brabantse Herent schuift Delameilleure nu door naar de gemeenteraad. Ze is de partner van Kjell Vanmelkebeke en de dochter van Johan Delameillieure en Nadine Depla. Haar plaats in het Bijzonder Comité wordt voortaan ingenomen door Peter Duyck.