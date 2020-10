Lichterveldse Wereldwinkel pakt uit met promoties en cartoon tijdens Week van de Fair Trade Sam Vanacker

06 oktober 2020

16u00 3 Lichtervelde Op woensdag 7 oktober start de Week van de Fair Trade. De wereldwinkel van Lichtervelde laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Op het winkelraam prijkt sinds kort een geslaagde cartoon van Lichterveldenaar Simon Bruneel.

De Oxfam-Wereldwinkels strijden voor een eerlijke en duurzame chocoladesector met mensenrechten en milieu in de hoofdrol. Tussen 7 en 17 oktober pakken de winkels uit met promoties, al betekent dat niet dat de cacaoboeren minder geld zullen krijgen. “In de chocoladesector zijn te lage prijzen bittere ernst. Door de lage prijzen kunnen de meeste cacaoboeren zelfs niet voorzien in de meest essentiële uitgaven, zoals voedsel en huisvesting. Daarom roepen we alle chocoladebedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Mieke Willems, directeur Fair Trade bij Oxfam. “We gingen met boeren in Ivoorkust een partnerschap aan, waarbij Oxfam de prijs voor cacao verder opdrijft en de boeren zich engageren om op een duurzame manier te telen. Het resultaat is onze eerlijke ‘Bite to Fight’-reep.”

Zeg het met een cartoon

Om de campagne te ondersteunen werkt Oxfam samen met vier illustratoren en cartoonisten. Niet nu Laura, Lectrr, Chrostin en MAT zorgen elk voor een cartoon. Die zijn te zien in de deelnemende Oxfam-Wereldwinkels, maar in Lichtervelde gaan ze nog een stapje verder. “We hebben onze lokale cartoonist, Simon Bruneel, aan het werk gezet om op het winkelraam tot een kunstwerk om te toveren”, zegt Kris Vandenbussche. “Dat werk op zich komen bewonderen is al de moeite waard om naar de winkel te komen. We gooien de deuren van de winkel in de Marktstraat 26 open tijdens de volledige Week van de Fair Trade en iedereen kan er komen genieten van de talrijke promoties. Bovendien werden onze artisanaat-producten (gemaakt door producenten die op een traditionele manier én met duurzaam materiaal werken- nvdr.) uitgebreid met nieuwe collecties.”