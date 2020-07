Lichterveldse technische dienst rijdt voortaan elektrisch Sam Vanacker

02 juli 2020

13u45 0 Lichtervelde De technische dienst van de gemeente Lichtervelde heeft voortaan een elektrische wagen ter beschikking.

Lichtervelde heeft sinds 2 juli een elektrische wagen in hun wagenpark. De Renault Zoë zal gebruikt worden door de technische dienst voor de controle van de werken. De aankoop kadert binnen de duurzame beleidsdoelstellingen die de gemeente bij de opmaak van het meerjarenplan vooropstelde. Bij andere vervangingsinvesteringen zal het wagenpark verder vergroend worden. Als de loods van de technische dienst later uitgebreid en vernieuwd wordt, komen er ook zonnepanelen op het dak. Dat is nu ook al het geval bij OC De Schouw, het gemeentehuis en het sportcentrum.