Lichterveldse Middenschool neemt nieuwe leskeuken in gebruik Sam Vanacker

07 maart 2020

10u21 0 Lichtervelde In de Lichterveldse middenschool van scholengroep Sint-Rembert werd recent een nieuwe leskeuken in gebruik genomen. Dankzij de keuken kunnen de leerlingen van de richting Maatschappij en Welzijn voortaan koken in eigen school.

“We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst”, zegt coördinator Mieke Vanlauwe. “Sinds vorig schooljaar bieden we in onze school de optie Maatschappij en Welzijn aan (voorheen bekend als STW- nvdr), al gingen de leerlingen toen nog naar de keuken van dienstencentrum De Ploeg in Lichtervelde voor de praktijklessen. Maar die locatie werd te klein.” De scholengroep besloot daarop te investeren in een eigen keuken voor het LiMi. Een voormalig wiskundelokaal werd helemaal omgetoverd tot nieuwe keuken. “Twaalf leerlingen kunnen er tegelijk koken. De keuken wordt trouwens ook gebruikt door leerlingen die andere opties volgen. Zo kunnen leerlingen die Latijn volgen hier zelfs ook eens in Romeinse stijl leren koken.”