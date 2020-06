Lichterveldse horecazaken krijgen extra terrasruimte: “Parkeerplaatsen voor de deur mogen gratis ingeschakeld worden” Sam Vanacker

04 juni 2020

11u31 2 Lichtervelde De Lichterveldse horecazaken krijgen meer ruimte om hun terrassen uit te zetten. Overal waar er openbare parking voor de deur ligt, kunnen cafés en restaurants die plaats inpalmen. Onder meer bij Wolf en De 4 Seizoenen op de markt en bij ‘t Wit Paard en De Boksneuze aan het station zal dat ook gebeuren.

“In overleg met de horeca en met het Lichtervelds Economisch Forum hebben we een terrassenplan klaar”, zegt schepen Els Kindt (CD&V). “Het terrasreglement zal aangepast worden en zeker tot het einde van het seizoen zullen horecazaken hun terrassen gratis kunnen uitbreiden door het openbaar domein te gebruiken. Onder meer bij Wolf en bij De 4 Seizoenen op de markt zullen er parkeerplaatsen gebruikt worden voor het terras, maar ook bij pakweg ‘t Wit Peird of De Boksneuze aan het station zal dat gebeuren.”

Ook na de crisis

“Op die manier blijft de bestaande terrascapaciteit voor de meeste horecazaken behouden. Nadien gaan we evalueren en de kans bestaat dat we die mogelijkheid voor grotere terrassen zelfs permanent behouden, ook na de coronacrisis”, aldus de schepen. “Voor zaken die geen openbare parkeerplaatsen voor de deur hebben liggen de zaken weliswaar iets moeilijker. Voor die zaken wordt geval per geval bekeken hoe of waar er eventueel toch een uitbreiding mogelijk is. Daar zijn we volop mee bezig.”