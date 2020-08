Lichterveldse handelaars over hun strijd tegen corona: “Er is veel begrip en solidariteit. Klanten appreciëren dat de regels correct toegepast worden”

Lichtervelde

Zes maanden nadat corona zijn intrede deed in ons land trokken we er op uit om de impact van het virus bij de zelfstandigen in Lichtervelde in kaart te brengen. We bezochten vijf handelaars uit vijf verschillende sectoren en kregen vijf verhalen van veerkracht, warmte en doorzettingsvermogen te horen. Lees meer in ons dossier ‘commerce versus corona’.