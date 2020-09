Lichterveldse gooit hoge ogen op provinciale ‘Junior Journalist’-wedstrijd Sam Vanacker

20 september 2020

09u46 0 Lichtervelde Lien Van Laere uit de Hazelstraat, die vorig schooljaar in klas 1L2 in de Middenschool zat, is verkozen tot een van de provinciale winnaars van de jaarlijkse ‘Junior Journalist’-wedstrijd van het Davidsfonds.

De ‘junior journalist’-wedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs geven het beste van zichzelf in een creatief werkstuk dan niet enkel hun schrijftalent, maar ook hun burgerschap in de kijker zet. Het thema van deze editie was ‘Buren’.