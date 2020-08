Lichterveldse dansschool leert kinderen vanaf 7 jaar buikdansen Sam Vanacker

19 augustus 2020

14u34 2 Lichtervelde Kinderen kunnen vanaf 7 september bij Dansschool 5678 in Lichtervelde leren buikdansen. Lesgeefster Eline Daveloose (23) haalde in 2013 nog brons op de internationale buikdanswedstijd Bellydancer of The World.

“Eigenlijk hadden we in mei een dansshow rond ‘Alladin’ willen organiseren. Tijdens die show zou er ook buikdans van Eline aan bod komen. We werken al lang met haar samen”, zegt Kevin Gunst van Dansschool 5678. “De choreografie was klaar, maar door corona viel die show in het water. Wel hebben we Eline kunnen strikken om elke dinsdagavond een uurtje buikdansles te komen geven aan de jeugd van Lichtervelde en omstreken. De eerste les staat gepland op 7 september.”

Kevin benadrukt dat buikdansen een niet te onderschatten dansvorm is. “Veel mensen denken dat je bij buikdansen alleen je buik gebruikt, maar dat klopt niet. Het is geen isolatiedans, maar een dansvorm waarbij je alle lichaamsdelen gebruikt. Voor een leek ziet het er soms uit alsof alleen de buik beweegt, maar dat doen lukken is net de grootste uitdaging. Met het nieuwe aanbod zijn we trouwens een van de enige scholen in de wijde omgeving die buikdanslessen aanbieden voor kinderen vanaf 7 jaar.”