Lichtervelds jumelagecomité ontvangt 26 gasten uit Noord-Franse Audruicq Sam Vanacker

15 juni 2019

17u37 0 Lichtervelde Het Lichterveldse jumelagecomité ontving afgelopen week 26 bezoekers uit de Noord-Franse regio Audruicq, waarmee de gemeente sinds 2008 gejumeleerd is. Het bezoek kaderde binnen een Europees project dat Lichtervelde samen met Audruicq uitwerkt.

De eerste contacten tussen het CCRA (Communauté de communes de la région d’Audruicq) en Lichtervelde dateren al van 2003 en ontstonden door de chicoreiteelt van weleer. In Audruicq werd toen een erfgoedcomité opgericht om de geschiedenis van de chicoreiteelt in kaart te brengen. Al snel bleek dat veel gastarbeiders destijds uit de regio rond Lichtervelde kwamen. Zo haalden beide regio’s de banden aan en in 2008 kwam het tot een officiële jumelage.

Onder impuls van het CCRA werd vorig jaar een interregionaal dossier ingediend bij Europa met de bedoeling om het gemeenschappelijke chicoreiverleden te bundelen, te bewaren en te ontsluiten voor het publiek. “In beide gemeentes werden ondertussen honderden archiefbeelden en fiches verzameld, die op dit moment in een digitale database gestopt worden”, legt Hans Delameilleure van het jumelagecomité uit. “Op basis daarvan komt er later dit jaar een virtueel museum en een webdocumentaire online. Nog in het kader van het project zal het onthaalpunt in een gerenoveerde chicorei-ast in het dorp Vieille-Eglise verder uitgebouwd worden met een escape room en aan Lichterveldse kant komt er een bewegwijzerde fiets-en wandelroute met een eigen onthaalpunt.”

Het project is op dit moment halverwege. De documenten zijn geïnventariseerd en de wandel-en fietsroute in Lichtervelde is al helemaal uitgetekend.