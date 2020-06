Lichtervelde wint voor de vierde keer de intergemeentelijke Stappenclash Sam Vanacker

05 juni 2020

19u21 0 Lichtervelde Lichtervelde heeft de zesde editie van de intergemeentelijke stappenclash van Logo Midden West-Vlaanderen gewonnen. Die wedstrijd, waarbij de deelnemers hun stappen moeten registreren, wordt elk jaar in mei georganiseerd. Het is al de vierde keer dat Lichtervelde de stappenclash wint.

Logo Midden West-Vlaanderen organiseerde in mei opnieuw de intergemeentelijke ‘10.000-stappenclash’, een wedstrijd waarbij dertien gemeenten hun inwoners uitdaagden om zo veel mogelijk stappen te zetten. “Het motto in deze coronatijden was meer dan ooit ‘Blijf Bewegen’", zegt Lien Vandenberghe van Logo. “En dat rendeerde, want deze editie lokte bijna honderd extra deelnemers in vergelijking met vorig jaar. En we stapten ook meer dan 20.000 kilometer verder. Samen hebben we 321 miljoen stappen gezet, goed voor 225.000 km op de teller. Dat is 5,5 keer rond de aarde. En dat met 1.069 deelnemers uit 13 gemeenten.”

Vorig jaar moest Lichtervelde na drie overwinningen op rij de duimen leggen voor Mesen, maar dit jaar haalt Lichtervelde opnieuw de wisselbeker en de fietstrapper binnen. Mesen werd tweede, Kortemark stootte op het laatste nippertje nog Moorslede van het podium en haalt zo brons.