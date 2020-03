Lichtervelde wil 4.000 extra bomen planten tegen 2030 Sam Vanacker

02 maart 2020

18u37 0 Lichtervelde De gemeente wil er tegen 2030 per Lichtervelds gezin een boom bij hebben. Concreet mikt Lichtervelde op tweeduizend extra bomen tegen 2024, met nog eens tweeduizend erbij tegen 2030.

“In het kader van onze beleidsdoelstelling, waarbij we ons als een duurzame gemeente willen profileren met aandacht voor groen en klimaat streven we ernaar om tijdens het burgemeestersconvenant vierduizend extra bomen te planten, of één boom per gezin”, zegt milieuschepen Steven Bogaert (CD&V). Om dat engagement vast te leggen, ondertekent het gemeentebestuur op donderdag 12 maart een bomencharter.