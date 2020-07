Lichtervelde voorziet tijdelijk verbod op alle evenementen als aantal besmettingen verder stijgt CDR

24 juli 2020

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag, vond er vrijdagochtend een veiligheidsoverleg plaats in Lichtervelde. Dit om de evaluatie te maken van de besmettingen binnen de gemeente. “Deze week is de risicofactor van 11 gestegen naar 34. Hiermee is de eerste drempel van 20 al bereikt, een eerste waarschuwing”, laat de gemeente weten. “Wanneer we de tweede drempel bereiken van risicofactor 50, zullen er maatregelen genomen worden en zullen we ons genoodzaakt zien om alle openbare en private evenementen op grondgebied Lichtervelde te verbieden voor minstens 14 dagen. Concreet mogen er dan geen evenementen meer doorgaan die meer dan 15 personen samenbrengen.” Om de stijgende lijn tegen te gaan, roept het gemeentebestuur iedere inwoner op om zich aan de verplichte maatregelen te houden.