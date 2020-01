Lichtervelde Schouwt brengt 1.100 euro op voor Tordale Sam Vanacker

24 januari 2020

16u09 1 Lichtervelde De veiling die tijdens kunsthappening Lichtervelde Schouwt liep, heeft een bedrag van 1.100 euro opgeleverd voor Tordale. De voorziening voor personen met een beperking gaat het geld gebruiken voor de aankoop van een duofiets.

Het Davidsfonds en Curieus-L stonden op 25 augustus 2019 al voor de derde keer in voor ‘Lichtervelde Schouwt’ in OC De Schouw. Zestig lokale creatievelingen stelden er hun werken tentoon. Aan die kunstbeurs was een veiling verbonden waarbij verschillende werken onder de hamer gingen voor het goede doel. Die veiling heeft 1.100 euro in het laatje gebracht voor Tordale. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van een duofiets.